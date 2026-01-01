دادستان همدان از قتل جوان ۲۷ساله بر اثر نزاع و مشاجره فردی در محله نظربیگ همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس نجفی در تشریح این خبر گفت: حوالی ساعت ۲۲:۳۷ شب گذشته «چهارشنبه ۱۰ دی» در محله نظر بیگ نزاع بین دو جوان رخ می‌دهد که در این نزاع جوان حدودا ۲۷ساله با چاقو از ناحیه شکم مجروح می شود.

او افزود: طی تماس حاضرین در محل موضوع به پلیس ۱۱۰ اطلاع‌رسانی و پس از انتقال فرد مصدوم به مرکز درمانی، پس از یک ساعت در بیمارستان فوت می‌کند.

دادستان همدان تأکید کرد: تحقیقات پلیس در خصوص شناسایی و دستگیری قاتل ادامه دارد.