کاروان قهرمان من با طی مسیر چهار هزار کیلومتر از مشهد به بندرعباس رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کاروان گفت: این کاروان شامل ۶۰ خودروی شخصی و مردمی بود که با هدف ترویج حجاب فاطمی، فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال فرهنگ مقاومت این مسیر را پیموده است.

ذاکرین افزود: این پنجمین سال راه اندازی کاروان است.

این کاروان ۱۰ دیماه امروز، در مراسم سالروز شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت می‌کند.