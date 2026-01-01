پخش زنده
کاروان قهرمان من با طی مسیر چهار هزار کیلومتر از مشهد به بندرعباس رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کاروان گفت: این کاروان شامل ۶۰ خودروی شخصی و مردمی بود که با هدف ترویج حجاب فاطمی، فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال فرهنگ مقاومت این مسیر را پیموده است.
ذاکرین افزود: این پنجمین سال راه اندازی کاروان است.
این کاروان ۱۰ دیماه امروز، در مراسم سالروز شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت میکند.