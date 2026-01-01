پخش زنده
امروز: -
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تداوم موج سرما در کشور، از اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف گاز و ورود شرکتهای کارور برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید پاکسرشت، مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، با حضور در برنامه روی خط خبر با اشاره به تداوم موج سرما در کشور، بر ضرورت صرفهجویی و بهینهسازی مصرف گاز تأکید کرد و گفت: بهینهسازی مصرف انرژی امروز به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده و برای تحقق این هدف، روشهای مختلفی بررسی شده و از تجربیات کشورهای دیگر هم استفاده کردهایم.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این مسیر، بهرهگیری از شرکتهای «کارور» است؛ شرکتهایی که در دنیا با عنوان اپراتورهای پیشرفته شناخته میشوند و نقش واسطهای بین عرضهکنندگان عمده انرژی و مصرفکنندگان دارند. این شرکتها در قبال اقداماتی که برای کاهش مصرف انجام میدهند، میتوانند از محل میزان صرفهجویی ایجادشده، در بازار انرژی منتفع شوند.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز با بیان اینکه در این فرآیند، دولت، حاکمیت و مشترکان خانگی همگی منتفع میشوند، گفت: در جریان فعالیت شرکتهای کارور، منافع مشترک برای همه طرفها ایجاد میشود.
پاکسرشت با اشاره به الگوی مصرف مشترکان تصریح کرد: مصرف برخی مشترکان نامتعارف است. البته درصد این مشترکان بسیار کم است، اما رفتار مصرفی آنها به گونهای است که فشار بیشتری به شبکه وارد میکند.
وی ادامه داد: در بخش خانگی، به دلیل وابستگی بالایی که به گاز طبیعی ایجاد شده، سیاست ما حرکت به سمت قطع گاز نیست؛ مگر در شرایط خاص، مانند زمانی که گاز با تعرفه خانگی در مصارف غیرخانگی یا تجاری استفاده شود.
به گفته پاکسرشت، بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله اول مصرف و جزو خوشمصرفها هستند، ۱۸ درصد در پله دوم و در حد مصرف متوسط قرار دارند، کمتر از ۱۰ درصد در پله سوم و جزو پرمصرفها محسوب میشوند و کمتر از ۲ درصد نیز در گروه مشترکان بسیار پرمصرف و بدمصرف قرار دارند.
وی افزود: از آنجا که گاز تحویلی به بخش خانگی یارانهای است، مشترکان بسیار پرمصرف عملاً از سهم و حقوق مشترکان خوشمصرف استفاده میکنند. به همین دلیل، ابزارهایی مانند افزایش تعرفه، اخطارهای میدانی و در نهایت ورود شرکتهای کارور برای اصلاح الگوی مصرف این مشترکان در نظر گرفته شده است.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز همچنین گفت: تاکنون ۲۷ شرکت کارور تأیید صلاحیت شدهاند و بر اساس مستندات ارائهشده، مجوز فعالیت یکساله دریافت کردهاند. از آنجا که این طرح از امسال آغاز شده، به این شرکتها گواهی موقت داده شده و امیدواریم هرچه سریعتر نتایج عملی آن را مشاهده کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: خود مردم هم میتوانند با مراجعه به شرکتهای کارور، از خدمات آنها استفاده کرده و با اجرای راهکارهای پیشنهادی، مصرف گاز خود را کاهش دهند.