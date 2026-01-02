پخش زنده
فرمانده انتظامی ارسنجان از کشف ۱۹ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "محمد ایگدر" اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۱۹ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.
سرهنگ "ایگدر" خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.