



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "محمد ایگدر" اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۱۹ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ "ایگدر" خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.