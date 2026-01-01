پخش زنده
پخش فصل جدید چهل تیکه از شبکه نسیم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «چهلتیکه» با حضور بهرام شاهمحمدلو (آقای حکایتی) روی آنتن رفت و این هنرمند پیشکسوت در آغاز این برنامه، خبر خوش ساخت مجموعه جدید «آقای قصهگو» را به مخاطبان داد.
در نشستی با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت : برنامههای بی مخاطب از جدول پخش حذف می شوند.
در این نشست همچنین گفته شد که آمار مخاطبان صدا و سیما در جامعه آماری بالای ۱۵ سال کشور، حدود ۷۰ درصد است.
۲ نمایش از تهران و ۴ نمایش از شهرستانها در بخش رادیو تئاتر چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با هم رقابت میکنند.
در این دوره ۱۲۲ اثر ، متقاضی شرکت در بخش رادیوتئاتر بودند.
بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر دی ماه در کرمان برگزار میشود.