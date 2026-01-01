پخش زنده
مراسم دومین سالگرد شهادت شهید سید رضی موسوی و بزرگداشت حماسه نهم دی در مسجد امام علی مهدیشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مراسم با حضور پرشور مردم و خانوادههای معظم شهدا و خانواده شهید سیدرضی موسوی برگزار شد و جلوهای از عشق و وفاداری به آرمانهای شهیدان ، وحدت، ایمان و پایبندی مردم به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.
در این آیین، سرلشکر عزیز جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیةالله الاعظم و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی خود بر جایگاه والای شهیدان در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و یاد و راه آنان را چراغ هدایت نسلهای آینده دانست.
اجرای گروه سرود و شعرخوانی حاج احمد بابایی شاعر برجسته کشور نیز بار دیگر پیوند شعر و هنر و مقاومت را به تصویر کشید و یاد شهید موسوی را در دلها زندهتر کرد.
وی با اشاره به مجاهدتهای شهید سید رضی موسوی افزود: این شهید از ابتدای جوانی وارد سپاه پاسداران شد و از همان روزهای نخست، برای حضور در مناطق عملیاتی و مأموریتهای سخت جهادی داوطلب شد.
سردار جعفری تأکید کرد: وحدت و مقاومت مردم در دفاع مقدس ۱۲روزه، ضربه سنگینی به دشمن زد و دشمن نتوانست اهدافش را محقق کند؛ جنگ ۱۲روزه شکست قطعی دشمن در برابر ایستادگی ملت ایران و محصول ایمان، شهدا و وعده الهی بود
سردار جعفری افزود:شهدا انتظار دارند ما در مسیر ارزشهای اسلامی، ولایتمداری و عدالتخواهی گام برداریم و این وظیفه همه ما در گام دوم انقلاب است.
در پایان این مراسم از ۲ کتاب خاطرات شهید سید رضی موسوی و کتاب تونل مرگ رونمایی شد.
سردار شهید سید رضی موسوی، از فرماندهان جبهه مقاومت اهل روستای چاشم مهدیشهر بود ؛ وی سالها در کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در خط مقدم جبهه مقاومت حضور داشت و نزدیک به چهار دهه، همراه با خانوادهاش، زندگی در دل خطر را انتخاب کرد. وی در غروب چهارم دیماه ۱۴۰۲ در دمشق سوریه به شهادت رسید.