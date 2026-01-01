پخش زنده
روزنامه آمریکا اکسیوس سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال نخست ریاست جمهوری ترامپ، برای اقتصاد آمریکا اینگونه توصیف کرد. سالی که اقتصاد آمریکا تا آستانه شکسته شدن خم شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ البته خود ترامپ همچنان مدعی است عملکرد اقتصادی اش بسیار عالی بوده است اما ناظران سیاسی و اقتصادی در آمریکا این ادعا را بی اساس میدانند.
جیسون جانسون مجری تلویزیونام اس ناو در این باره گفت: در دنیای واقعی بر خلاف ادعای رئیس جمهور، بیشتر از دو سوم آمریکاییها یعنی ۶۸ درصد آنها میگویند که شرایط اقتصادی آمریکا رو به وخامت میرود آن هم در شرایطی که از اول سال ۲۰۲۶ هم قراراست به لطف ترامپ و گروهش بیمه درمانی حدود ۲۰ میلیون آمریکایی متوقف شود.
مارجری تیلور گرین عضو مستعفی کنگره آمریکا هم در واکنش به ادعای ترامپ مبنی بر مناسب بودن هزینهها برای مردم گفت: رئیس جمهور باید حواسش باشد که یک میلیارد است، شما نمیتوانید مردم را گول بزنید و به آنها بگویید که هزینههای آنها به صرفه و نمره اقتصاد آمریکا عالی است چون اصلا این طور نیست.
مارکت واچ پایگاه اینترنتی تحلیل دادههای مرتبط با بازار سهام آمریکا وابسته به وال استریت ژورنال نوشت: از نظر مردم آمریکا اقتصاد این کشور افتضاح است و تعرفهها افزایش تورم و کاهش اشتغال از ویژگیهای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ است.
آنتونی سالوانتو مدیر بخش تحلیل تلویزیونی سی بی اس در این باره اینگونه گزارش داد: میزان رضایت از عملکرد اقتصادی رئیس جمهور ترامپ در سال ۲۰۲۵ کمتر و کمتر شده و از ۵۱ درصد به ۳۷ درصد رسیده و مطمئنا در سال جدید هم این روند کاهشی ادامه پیدا میکند. نظرسنجیها نشان میدهد که دولت در زمینه کاهش تورم و هزینهها خیلی بد عمل کرده است.
تارا ستمایر فعال اقتصادی آمریکایی هم تاکید کرد: دونالد ترامپ هرگز به آمریکاییهای معمولی اهمیتی نمیدهد و غیر خودش کسی برایش مهم نیست. ریاست جمهوری او توام با خیانتهای پی دی پی او به مردم عادی و حتی کسانی است که به او رای دادهاند. او به تک تک مردم آمریکا از خانواده کشاورزان و نطامیان و کهنه سربازان گرفته تا صاحبان مشاغل کوچک و کارگران آمریکایی خیانت کرده و در همه این مدت فقط به حجم ثروت خودش اضافه و از پول مالیات دهندگان آمریکایی سوء استفاده کرده است. در همین نزدیک یک سال، بیش از ۳ میلیارد دلار به ثروت ترامپ اضافه شده است. الان اکثریت مردم آمریکا از اوضاع اقتصادی رنج میبرند و زندگی پراضطرابی دارند.