همزمان با اولين روز از هفته مقاومت، تيم هاي پليس راهور استان از ساعات اوليه شب گذشته، طرح هاي ترافيکي گلزار شهدا را با جديت آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با اولين روز از هفته مقاومت، تيم هاي پليس راهور استان از ساعات اوليه شب گذشته، طرح هاي ترافيکي گلزار شهدا را با جديت آغاز کردند.

تيم هاي پليس راهنمايي و رانندگي شامگاه چهارشنبه با استقرار در محدوده و مسيرهاي ورودي گلزار شهدا، نسبت به تامين امنيت ترافيکي زائران مرقد مطهر سردار شهيد "حاج قاسم سليماني" اقدام و ضمن برقراري انضباط ترافيکي، شهروندان و مسافران پرشمار آئين ششمين سالگرد شهادت سردار دل ها را به محدوده گلزار شهدا و پارکينگ هاي موجود راهنمايي کردند.