استاندار کرمان و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با ادای احترام مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدای کرمان، از ستاد جهادی درمان و نمایشگاه «در مسیر ایرانمَرد» بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان، در حاشیه این بازدید با ابراز خرسندی از افتتاح ستاد جهادی و مدیریت بحران شرکت ملی مس در سالروز شهادت سردار سلیمانی، گفت: امسال شرکت ملی مس اقدامی ستودنی در راستای مراسم سالگرد این شهید والامقام انجام داده و ، شایسته قدردانی است.
محمدعلی طالبی، درباره مأموریت این ستاد افزود: ارائه خدمات سلامت و درمان به زائران مزار شهید سلیمانی در ایام برپایی موکبهامحور فعالیت این مرکزاست که با حمایت شرکت ملی مس، تجهیزات فراهم و بستر مناسبی برای فعالیتهای جهادی درمانی در کرمان ایجاد شده است.
استاندار کرمان تصریح کرد: چنین خدماتی میتواند کمک بزرگی به خانوادههایی باشد که توان مالی کافی برای دریافت خدمات درمانی ندارند و نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت استان ایفا میکند.