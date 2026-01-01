پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: پویش مردمی «نماز و نیاز» برای ساخت و تجهیز نمازخانههای مدارس استان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی افزود: با همدلی و همراهی خیران استان میتوانیم فضایی معنوی و آرامشبخش برای فرزندان این سرزمین فراهم کنیم و هر کمک هرچند کوچک، قدمی بزرگ به سوی خدا و آیندهای روشنتر است.
او تأکید کرد: نیکوکاران میتوانند کمکهای خود را به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۶۳۴۱۰، یا شماره حساب ۰۲۰۴۳۸۰۴۳۸۰۰۲ به نام مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان و یا شماره شبا IR ۴۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴۳۸۰۴۳۸۰۰۲ واریز کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان تصریح کرد: نمازخانه مدارس نباید تنها یک فضای فیزیکی باشد، بلکه باید بستری جذاب، تمیز و الهامبخش برای شکلگیری اندیشه و فرهنگ دینی دانشآموزان فراهم کند.
محمد شهلایی گفت: برای داشتن جامعهای موفق و پیشرفته باید زمینه شکلگیری تفکر درست از مدرسه آغاز شود.