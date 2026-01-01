به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان گروه رسا از دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز مقام اول را کسب کرد.

وی افزود: مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات که از ۲۵ آذرماه در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان آغاز شده بود امروز ۱۰ دی در مرحله نهایی مابین گروه رسا از دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز و گروه معلمان فردا دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز، با گزاره «ورزش بانوان در ایران به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی از فرصت‌های برابر برخوردار نیست» برگزار شد.

شاهینی ادامه داد: گروه رسا توانست با کسب بالاترین امتیاز از هیئت داوران به مقام نخست این دوره از مسابقات دست یابد و به مرحله ملی با نشان خواجه نصیرالدین طوسی راه یابد.

وی بیان کرد: گروه معلمان فردا و مشکات از دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز به ترتیب به رتبه دوم و سوم کسب کردند.