مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارت های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و کاهش پنج درجه ای دمای هوا هشدار زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره فعالیت سامانه بارشی از بعد از ظهر جمعه گفت: فعالیت این سامانه تا روز شنبه در ارتفاعات و مناطق شمالی، سبب بارش برف، گاهی بادشدید و کولاک برف،مه آلودگی و کاهش دید می شود.
ایرج مصطفوی افزود : همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه در استان سمنان رخ می دهد و صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی ضروری است.
به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در ترددها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندبادهای لحظهای و کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در تردد در مسیرهای کوهستانی و ارتفاعات را افزایش داده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار میرود کنترل و لایروبی شبکه آبراههای استان و جویها، کانالها و آبراهها و دهانه پلها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دامها در ارتفاعات، مهمترین توصیههای هواشناسی محسوب میشود.
وی محکم کردن سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازههای گلخانهای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره از جمله توصیههای مهم و پیشگیرانه از خسارتهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.