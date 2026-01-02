به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره فعالیت سامانه بارشی از بعد از ظهر جمعه گفت: فعالیت این سامانه تا روز شنبه در ارتفاعات و مناطق شمالی، سبب بارش برف، گاهی بادشدید و کولاک برف،مه آلودگی و کاهش دید می شود.

ایرج مصطفوی افزود : همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه در استان سمنان رخ می دهد و صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی ضروری است.

به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در تردد‌ها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندباد‌های لحظه‌ای و کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در تردد در مسیر‌های کوهستانی و ارتفاعات را افزایش داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار می‌رود کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات، مهمترین توصیه‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

وی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.