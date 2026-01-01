رئیس پلیس آگاهی استان در این رابطه گفت: با پایش نامحسوس تحرکات مظنونین و افراد دخیل در خرید و فروش اموال مسروقه، ۶ متهم و خریدار اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس آگاهی استان در این رابطه گفت: در اجرای طرح عملیاتی ۷۲ ساعته مقابله با سمساری‌ها و صنوف متخلف در سطح استان، با پیجویی‌های ماموران پلیس آگاهی و پایش نامحسوس تحرکات مظنونین و افراد دخیل در خرید و فروش اموال مسروقه، ۶ متهم و خریدار اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ "میرحبیبی" بیان داشت: در این طرح، از ۷۰ صنف در حوز‌های مختلف بازدید که ۶ صنف متخلف به دلیل خرید اموال مسروقه پلمب و خریداران اموال مسروقه نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.