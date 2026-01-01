



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی "شهرستان مهر" گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران انتظامی لامرد حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

سرهنگ "نصرالله دهقان" افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و با توجه به تاریکی هوا و بارندگی شدید، راننده خودرو را رها و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی "مهر" با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۳۳ دستگاه ماینر، ۲۲۳ قوطی پودر مکمل بدنسازی، ۱۰ هزار و ۱۹۰ عدد لنز چشم و مایع مربوطه، ۹۹۰ قطره بی حسی، یک هزار عدد سوزن تزریق و ۱۱۱ دستگاه بی‌سیم دستی خارجی فاقد مجوز کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ "دهقان" گفت: تلاش برای دستگیری راننده متواری ادامه دارد



