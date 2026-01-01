مراسم گرامیداشت سالروز ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معزز شهدا، مسئولین محلی و نیرو‌های نظامی و انتظامی، روز گذشته در شهرستان آشتیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی مسئول نمایندگی ولی فقیه فقیه در سپاه حضرت روح الله استان مرکزی، ۹ دی سال ۱۳۸۸ را روزی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر کشور دانست و اظهار داشت: نهم دی‌ماه، نقطه‌ی عطفی بود که نشان داد ملت ایران، هرگاه احساس کند آرمان‌های انقلاب اسلامی از سوی دشمنان در معرض آسیب قرار گرفته است، با اقتدار و حضوری خودجوش وارد صحنه می‌شود و اجازه نفوذ به نقشه‌های طراحی شده از سوی اتاق‌های فکر دشمن را نخواهد داد.

وی افزود: آنچه در آن روز‌ها ما را پیروز میدان کرد، همان بصیرت ایمانی بود که ریشه در مکتب اهل بیت (ع) و پیروی از فتوای امام جامعه دارد، این بصیرت، همانند نوری است که در تاریک‌ترین پیچ‌های تاریخی، راه را به ملت نشان می‌دهد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان مرکزی با اشاره به تحولات روز دنیا و پیچیدگی‌های تهدیدات امروز، بر ضرورت ارتقاء سطح آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: دشمن امروز از جنگ سخت دست کشیده و به جنگ ترکیبی روی آورده است؛ ترکیبی از تحریف تاریخ، عملیات روانی، شایعه‌پراکنی گسترده و تلاش برای ایجاد شکاف میان نسل‌ها. این نوع جنگ، نیازمند مقابله‌ای از جنس خود آن است.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی در تبیین راهکار مقابله، بصیرت را در دو سطح مورد تحلیل قرار داد: سطح اول، بصیرت سیاسی است که شامل تشخیص دوست از دشمن و درک عمق اهداف استکبار جهانی می‌شود. سطح دوم، بصیرت اعتقادی و انقلابی است که امروز آن را با عنوان بصیرت فاطمی یا بصیرت عاشورایی می‌شناسیم؛ یعنی تبعیت محض از امام امت که ادامه دهنده مسیر انبیا و ائمه اطهار (ع) است.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی با تجلیل از حضور پرشور مردم شهرستان آشتیان در تمامی عرصه‌های دفاع از انقلاب، خاطرنشان ساخت: مردم این دیار همواره در دفاع از آرمان‌های امام راحل (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب، حضوری مثال‌زدنی داشته‌اند.