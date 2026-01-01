به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر نقش محوری مردم در اجرای برنامه‌ها، جهاد تبیین را محور اصلی برنامه‌های هفته مقاومت دانست و از اجرای بیش از ۴۱ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و جهادی در سطح استان خبر داد.

سردار سرتیپ دوم علی ثمره حسینی افزود: مردم در تدوین و اجرای برنامه‌ها نقش محوری دارند و حضور آنها، یکی از ابعاد عملیاتی و اثرگذار برنامه‌های هفته مقاومت است.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی کشور افزود: یکی از موضوع‌های مهم این ایام، جهاد تبیین است؛ موضوعی که با توجه به شرایط امروز کشور و تحرکات دشمن، اهمیت دوچندان دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به گستره برنامه‌های هفته مقاومت گفت: برنامه‌های این هفته به‌صورت ویژه برای دانش‌آموزان، اقشار مختلف مردم و پایگاه‌های مقاومت در محلات و روستا‌ها طراحی شده است.

سردار ثمره حسینی با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ مقاومت و مکتب حاج قاسم دارند، گفت: یکی از برنامه‌های سراسری، همزمانی هفته مقاومت با ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، روز پدر و سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که بر اساس آن، قرار است به نیت این شهید والامقام، در سراسر کشور درخت‌کاری انجام شود.

وی افزود: پایگاه‌های مقاومت بسیج با استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی، اجرای این برنامه را بر عهده دارند و تلاش شده مشارکت عمومی در این اقدام نمادین و فرهنگی به حداکثر برسد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان استان با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی بیان کرد: گروه‌های جهادی موظف شده‌اند در طول این هفته، دست‌کم یک خدمت مشخص را در مناطق محل فعالیت خود ارائه دهند؛ عرصه‌هایی که از پیش شناسایی شده و متناسب با نیاز هر منطقه برنامه‌ریزی شده است.

وی گرامیدا شت شهدای اقتدار با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی را از دیگر برنامه‌های اصلی هفته مقاومت عنوان کرد و تأکید کرد: این برنامه‌ها در زاهدان، شهرستان‌ها و بخش‌ها برگزار می‌شود و هر شهرستان، متناسب با شرایط خود، یک برنامه محوری خواهد داشت.