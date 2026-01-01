به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای خمینی‌شهر هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در قهجاورستان ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۲، میدان انقلاب ۹۶، پارک زمزم و رهنان ۱۰۰، بزرگراه خرازی ۹۱، دانشگاه صنعتی ۹۹، زینبیه ۹۴، خیابان فرشادی ۸۲، خیابان کاوه ۶۶ و میرزا طاهر ۸۴ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه احمد اباد ۱۰۴، خیابان پروین اعتصامی و ولدان ۱۰۲، سپاهان‌شهر با عدد ۱۳۷ و فیض ۱۱۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۸ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.