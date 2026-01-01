وزیر ورزش و جوانان با استقبال استاندار خوزستان وارد این استان شد تا در سفر یک روزه خود، ۲ طرح مهم ورزشی را افتتاح کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد دنیامالی صبح روز پنجشنبه از طریق فرودگاه ماهشهر وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.

این سفر با هدف افتتاح طرح بزرگ خانه کشتی ایذه و بهره‌برداری از استخر شهرستان هندیجان برنامه‌ریزی شده است.

با اجرای این ۲ طرح، سرانه ورزشی خوزستان افزایش یافته و امکانات بهتری در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

عملیات اجرایی سالن کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی شهرستان ایذه از سال ۱۳۹۷ در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع آغاز شد.

تاکنون حدود ۷۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

این مجموعه دارای ورودی مجزا برای جانبازان و توان‌یابان، ورودی اختصاصی بانوان، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه جداگانه، جایگاه VIP، صندلی‌های ویژه، جایگاه خبرنگاران و گزارشگران، اتاق کنترل و دوپینگ و رختکن‌های مجزا با قابلیت استفاده اداری برای هیات‌های ورزشی است.

عملیات اجرایی طرح استخر سرپوشیده هندیجان از سال ۱۳۸۹ آغاز شد که پس از ۱۵ سال، با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره‌برداری می‌رسد.

استخر هندیجان در زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته شد و دارای سونا، جکوزی و استخر اختصاصی کودکان است.

اعتبار هزینه‌شده برای این طرح ۷۰۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت و اعتبارات استانی است.