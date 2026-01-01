پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی: حمایت از ساکنان بافتهای تاریخی، راهبرد اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار در مناطق تاریخی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین روز سفر خود به استان اصفهان، با حضور در شهر تاریخی جندق و بازدید از مجموعهای از بناها و طرحهای گردشگری این شهر، بر لزوم حمایت هدفمند از ساکنان بافتهای تاریخی، فعالان گردشگری و صنایعدستی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای معماری و فرهنگی مناطق کویری در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد.
سیدرضا صالحیامیری با تاکید بر نقش راهبردی ساکنان بومی در حفظ حیات بافتهای تاریخی، گفت: حمایت مؤثر از ساکنان بافتهای تاریخی و صاحبان مشاغل مرتبط با گردشگری و صنایعدستی، نهتنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار در مناطق تاریخی کشور است.
وب با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر جندق در حوزه معماری بومی، میراث کویری و زیستفرهنگ محلی افزود: صیانت و احیای این سرمایههای تاریخی باید همزمان با تسهیل فعالیتهای اقتصادی مشروع، تقویت زیرساختهای گردشگری و ایجاد مشوقهای پایدار برای فعالان محلی دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین در گفتوگو با مردم و کنشگران محلی، بر ضرورت پیوند میان حفاظت از میراثفرهنگی و معیشت پایدار تاکید کرد و گفت: تجربههای موفق نشان میدهد هرجا مردم در متن سیاستهای حفاظتی و گردشگری قرار گرفتهاند، ماندگاری میراث و پویایی اقتصاد محلی تضمین شده است.
در ادامه این سفر، صالحیامیری با حضور در مجموعه گردشگری «قنبر سمیعی» در شهر تاریخی جندق، از روند اجرای این طرح بازدید کرد.
این مجموعه شامل اقامتگاه سنتی، مجموعه تجاری، آبانبار تاریخی و کاروانسرا است که با رویکرد احیای بافت تاریخی و توسعه گردشگری کویری در حال اجراست.
وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت پروژههای بخشخصوصی در احیای میراث تاریخی گفت: سرمایهگذاری مسئولانه در بافتهای تاریخی، زمانی موفق خواهد بود که بر پایه هویت فرهنگی، معماری اصیل و مشارکت جامعه محلی شکل بگیرد و این مجموعه، نمونهای قابلاتکا از چنین رویکردی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر حمایت وزارتخانه از طرحهایی که با رویکرد علمی، فرهنگی و اقتصادی به احیای بافتهای تاریخی میپردازند تاکید کرد و جندق را یکی از کانونهای مستعد توسعه گردشگری کویری در کشور دانست.