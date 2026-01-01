



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "علیرضا نوشاد" اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی مطلع شدند فردی اقدام به نگهداری ۴ دستگاه تراکتور فاقد مجوز در یکی از محله‌های این شهرستان کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از اعزام به مکان مورد نظر موفق به توقیف ۴ دستگاه تراکتور خارجی فاقد مدارک قانونی شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه ارزش تراکتور‌های توقیفی برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، عنوان داشت: مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ "نوشاد" با تاکید بر مقابله بی امان پلیس با قاچاقچیان و سودجویان، گفت: برخورد قاطعانه با پدیده شوم قاچاق، از مطالبات مردم و مسئولان بوده و نیروی انتظامی در این راستا با تمام توان تلاش خواهد کرد