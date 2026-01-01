تحقق مازندران بدون زباله تا سال ۱۴۰۵
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: این استان تا سال ۱۴۰۵ به آستانه زباله صفر میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: با اجرای طرحهای در حال انجام، تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد مشکلات پسماند استان برطرف خواهد شد و تا سال ۱۴۰۵ مازندران به آستانه زباله صفر میرسد.
عبدالرضا دادبود افزود: هرچند حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پسماندها بهعنوان ریجکت باقی میمانند، اما برای آنها نیز مراکز دفن بهداشتی پیشبینی شده و بخشی از آنها در زبالهسوزهای ساری و نوشهر امحا خواهد شد.
او ادامه داد: با تامین منابع مالی بهطور کامل، در عمل پسماندی برای دفن در سطح استان باقی نخواهد ماند و مازندران به یکی از استانهای پیشرو کشور در مدیریت پسماند تبدیل میشود.
دادبود با بیان اینکه مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جذابیتهای گردشگری، مقصد اول مهاجران و مسافران است، گفت: توسعه زیرساختها از جمله مدیریت پسماند متناسب با رشد جمعیت ثابت و شناور در استان پیش نرفته است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: تقریباً هیچیک از سایتهای مدیریت پسماند استان در سالهای قبل به دلیل کمبود اعتبار، تغییر مداوم رویکردها و وابستگی به فناوریهای خارجی، نیمهکاره رها شدند.
او با تأکید بر اینکه استان ۲ سایت زبالهسوز دارد، افزود: زبالهسوز نوشهر با اینکه سال ۹۹ تکمیل شده، اما با چالشهایی در بهرهبرداری مواجه است و زبالهسوز ساری نیز که عملیات اجرایی آن از سال ۹۲ آغاز شده، سالها به دلایل فنی و مالی متوقف مانده بود.
دادبود گفت: بیش از یکهزار میلیارد تومان طرح در حوزه پسماند در سراسر استان آغاز شده و در حال اجراست، طرحهایی که بسیاری از آنها مناطق روستایی را نیز پوشش میدهند.