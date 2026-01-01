کاشی برات روایتی ناگفته از همدلی جهادگران کاشانی و مردم سیستان و بلوچستان در کاشان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رویداد فرهنگی کاشی برات دیشب در منطقه حسن آباد بر مزار سردارشهید معمار از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور همرزمان این شهید از استانهای سیستان و بلوچستان ، مازندران و اصفهان و کاشان برگزار شد.

در این برنامه‌که با حضور پیشکسوتان جهاد سازندگی و فعالان فرهنگی برگزار شد خاطرات روز‌های همدلی و خدمت جوانان کاشانی در کنار مردم بلوچ روایت می شود

«کاشی بْرات»، به بازخوانی خاطرات همدلی و ایثار جهادگران کاشانی در دهه پرافتخار ۶۰ به ا ین استان می‌پردازد.

در این برنامه، احسان قائدی رئیس حوزه هنری چهار محال و بختیاری، بر اهمیت حفظ و بازخوانی حافظه تاریخی مردم و ضرورت روایت صادقانه از روزهای جهاد و خدمت در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: این خاطرات تنها روایت گذشته نیستند، بلکه چراغی برای فهم امروز و فردای ما هستند.

وی افزود:باید روایت کنید حقایق جامعه‌ خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را چون اگر روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند؛ شما اگر انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند

قائدی با بیان اینکه امروز همه اقشار مردم به ویژه نیروهای انقلابی سربازان این میدان هستند افزود : باید این باور را در میان مخاطبان خود گسترش دهیم تا به احساس مسئولیت عمومی منجر شود.

کتاب کاشی برات هفتمین کتاب از 27 کتاب کنگره ملی شهدای کاشان در 150 صفحه با تیراژ 1000 در انتشارات ستارگان درخشان روایتی ناگفته از همدلی جهادگران کاشانی و مردم سیستان و بلوچستان است .

