بسکتبال ان بی‌ای؛ برد بیست و نهم اوکلاهما در شب پیروزی دنور و سن آنتونیو

بسکتبال ان بی‌ای؛ برد بیست و نهم اوکلاهما در شب پیروزی دنور و سن آنتونیو

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌های بامداد امروز(پنج شنبه) بسکتبال حرفه‌ای ان بی‌ای به این شرح است:

شیکاگو بولز ۱۳۴ - ۱۱۸ نیواورلینز پلیکانز

تورنتو رپتورز ۱۰۳ - ۱۰۶ دنور ناگتس

سن آنتونیو اسپرز ۱۳۴ - ۱۳۲ نیویورک نیکس



اوکلاهماسیتی تاندر ۱۲۴ - ۹۵ پورتلند بلیزرز

میلواکی باکس ۱۱۳ - ۱۱۴ واشنگتن ویزاردز

کلیولند ۱۲۹ - ۱۱۳ فونیکس سانز

----

- در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۵ برد و ۸ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۰ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۹ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۴ برد و ۹ باخت و دنور ناگتس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و سوم هستند.