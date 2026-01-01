پخش زنده
رقابتهای بسکتبال حرفهای ان بیای بامداد امروز پنج شنبه با ۵ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارهای بامداد امروز(پنج شنبه) بسکتبال حرفهای ان بیای به این شرح است:
شیکاگو بولز ۱۳۴ - ۱۱۸ نیواورلینز پلیکانز
تورنتو رپتورز ۱۰۳ - ۱۰۶ دنور ناگتس
سن آنتونیو اسپرز ۱۳۴ - ۱۳۲ نیویورک نیکس
اوکلاهماسیتی تاندر ۱۲۴ - ۹۵ پورتلند بلیزرز
میلواکی باکس ۱۱۳ - ۱۱۴ واشنگتن ویزاردز
کلیولند ۱۲۹ - ۱۱۳ فونیکس سانز
----
- در جدول ان بیای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۵ برد و ۸ باخت صدرنشین است و تیمهای نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۰ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۹ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیمهای سن آنتونیو اسپرز با ۲۴ برد و ۹ باخت و دنور ناگتس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و سوم هستند.