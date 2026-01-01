به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: درپنج شهرستان شرقی استان کرمان بیمارستان‌هایی در حال ارائه خدمات هستند، که متأسفانه هیچ گونه آمبولانسی به آن‌ها تعلق نگرفته است.

دکتر علی رادفردر نشست با رئیس اورژانس کشور در بم با اشاره به خدمات‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان در منطقه، بر اهمیت حمایت‌های ویژه از اورژانس این دانشگاه تأکید کرد.

وی باتشریح موقعیت ویژه منطقه گفت: وسعت این منطقه به حدی است که جزء ۱۰ منطقه کشور با بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی اصلی محسوب می‌شود که با ترانزیت بین‌الملل و راه‌های سبز ارتباط دارد و دسترسی به آن به راحتی میسر نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه داد:وسعت منطقه بم دو برابر تهران بزرگ است و از جمعیت جوانی برخوردار است که این موضوع خود زمینه‌ساز افزایش مسائل بهداشتی، به ویژه در حوزه زایمان و خدمات مربوط است.

وی قاچاق انسان و سوخت رایکی از معضلات بزرگ منطقه اعلام کرد و افزود: پیامد آن تصادفات جاده‌ای وحشتناک و غیرقابل کنترلی است که نیاز به تقویت فوری اورژانس دارد تا بتوانند به سرعت به محل حوادث شتاب کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با انتقاد از کمبود امکانات در شهرستان‌های تازه توسعه یافته، گفت: چگونه ممکن است بیمارستانی شروع به کار کند اما امکانات اولیه مانند آمبولانس را نداشته باشد؟ من اصرار دارم که این مشکل بسیار جدی دیده شود.

دکتررادفر با اشاره به فرسودگی ناوگان، بیان کرد: بیش از نیمی از ناوگانبیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و برخی از آن‌ها بیش از یک میلیون کیلومتر طی کرده اند، اما با این وجود، سعی می‌کنیم خدمات را به نحو احسن ارائه کنیم.

دکتر حمید بارانی رئیس اورژانس بم با اشاره به هویت چندوجهی و تاریخی شهر بم افزود: با وجود ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی قابل توجه، بزرگ‌ترین کاستی ما در حال حاضر، کمبود تخت‌های بیمارستانی و نبود مراکز تخصصی درمانی است.

حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی امام جمعه بم نیز توجه ویژه به ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات اورژانس در این منطقه را خواستارشد وگفت: تأسیس مرکز آموزشی تخصصی برای تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی در شهرستان ضروری است تا امکان به‌روزرسانی مستمر مهارت‌ها و علم‌آموزی فراهم شود.

دکتر حمید بارانی گفت: در حال حاضر ۲۵ پایگاه اورژانس(هشت شهری و ۱۷ جاده‌ای) و یک ستاد مرکزی در منطقه فعال است که حدود ۲۰۰ نفر نیرو در آن مشغول به کارند؛ از این میان ۷۵ نفر نیروی شرکتی هستند که بار مالی سنگینی بر دوش دانشگاه گذاشته است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس منطقه افزوده شد. همچنین طی یک سال و سه ماه گذشته، سه پایگاه جاده‌ای جدید افتتاح و یک پایگاه دیگر نیز اخیراً به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی بم،ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی بخش آنژیوگرافی در بیمارستان‌های دانشگاهی، روند خدمت‌رسانی به بیماران قلبی تسهیل خواهد شد.

دکتر بارانی با تأکید بر نقش آموزش نیروهای اورژانس در بهبود خدمات، تجهیز یک پایگاه آموزشی استاندارد و مجهز در منطقه را خواستار شد تا بستر ارتقاء دانش و مهارت فوریت‌های پزشکی در جنوب‌شرق کشور فراهم شود.