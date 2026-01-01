استاندار کرمانشاه: هیچ کمبودی در ذخایر برنج، روغن و کالا‌های اساسی در استان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با اصناف و بازاریان استان با تأکید بر جایگاه تاریخی بازار در انقلاب اسلامی افزود: بازار همواره بازوی اصلی انقلاب بوده است و بازاریان در همه مقاطع حساس کشور، پشتیبان نظام، انقلاب و مردم بوده‌اند و امروز نیز همین نقش مؤثر را ایفا می‌کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به توان تولیدی استان گفت: کرمانشاه استانی تولیدکننده است و حتی در برخی اقلام اساسی صادرکننده محسوب می‌شود بنابراین نگرانی از بابت تأمین کالا‌های اساسی معنا ندارد.

وی گفت: مصرف سالانه گندم استان حدود ۲۵۰ هزار تن است، در حالی که تنها یکی از ذخایر موجود، معادل یک سال و نیم مصرف استان را پوشش می‌دهد.

استاندار کرمانشاه افزود: در حوزه برنج، روغن و سایر کالا‌های اساسی نیز ذخایر کافی در انبار‌های استان وجود دارد و انواع برنج هندی و پاکستانی به میزان مناسب تأمین شده است.

حبیبی گفت: شایعات مطرح‌شده درباره کمبود کالا صحت ندارد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند و به فضاسازی‌های کاذب بدخواهان توجه نکنند.

وی با بیان اینکه چالش‌های احتمالی بیشتر مربوط به توزیع و قیمت است، گفت: این مسائل با برنامه‌ریزی دقیق در ستاد تنظیم بازار استان در حال مدیریت است و حتی مجوز‌های لازم برای واردات سریع کالا‌ها در اختیار تجار و بازرگانان بومی قرار گرفته است.