کلاس کنترل و ارتقای داوران کشتی استان مرکزی با حضور ۳۰ داور از سراسر استان و با همکاری فدراسیون کشتی، به میزبانی شهر اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح فنی داوران، بهروزرسانی دانش داوری و آشنایی با آخرین قوانین و دستورالعملهای روز کشتی برگزار گردید.
مدرس این دوره، رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی و مدرس کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی بود که به ارائه مباحث تخصصی و انتقال تجربیات ارزشمند داوری پرداخت.
این کلاس آموزشی در دو نوبت صبح و عصر و بهصورت تئوری و عملی برگزار شد و داوران شرکتکننده ضمن مرور قوانین، به بررسی نمونههای عملی و تحلیل موقعیتهای مختلف داوری پرداختند.
رضا چراغی، سرپرست هیأت کشتی استان مرکزی، در حاشیه این کلاس با تأکید بر اهمیت جایگاه داوران در مسابقات اظهار داشت: داوران نقش بسیار مهمی در برگزاری رقابتهای سالم و استاندارد دارند و هیأت کشتی استان مرکزی ارتقای سطح علمی و فنی داوران را یکی از اولویتهای اصلی خود میداند.
وی ضمن قدردانی از حمایتها و همکاریهای فدراسیون کشتی افزود: همراهی و نگاه حمایتی فدراسیون کشتی در برگزاری دورههای آموزشی، نقش مؤثری در توسعه داوری و ارتقای کیفیت کشتی در استانها دارد و جای تقدیر و تشکر دارد.
چراغی همچنین از برنامهها و اقدامات پیشروی هیأت کشتی استان مرکزی خبر داد و تصریح کرد: در آیندهای نزدیک، فعالیتها و اقدامات ارزندهای در حوزههای مختلف از جمله آموزش، استعدادیابی، ساماندهی مسابقات و توسعه زیرساختهای کشتی در سطح استان اجرایی خواهد شد که میتواند زمینهساز رشد و پیشرفت هرچه بیشتر کشتی استان مرکزی باشد.
سرپرست هیأت کشتی استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی منسجم، همدلی جامعه کشتی و حمایتهای لازم، شاهد اعتلای هرچه بیشتر این رشته ورزشی در استان مرکزی باشیم.