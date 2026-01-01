پخش زنده
امروز: -
سرپرست پایگاه میراث جهانی شوشتر گفت: با بهروزرسانی تابلوهای معرفی محوطههای میراث جهانی سازههای آبی تاریخی این شهرستان گامی در مسیر گردشگری هوشمند برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثم حسینزاده با اشاره به بهروزآوری تابلوهای معرفی محوطههای میراث جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر، اظهار داشت: بهروزآوری تابلوهای معرفی بخشهای مختلف مجموعه میراث جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر، اقدامی برای حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند جهانی است.
وی افزود: این اقدام در راستای ارتقای سطح اطلاعرسانی به گردشگران، معرفی شایستهتر این مجموعه منحصربهفرد تاریخی و بهرهگیری از فناوریهای نوین انجام شده است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی شوشتر بر اهمیت ارائه اطلاعات دقیق، جذاب و بهروز به بازدیدکنندگان تاکید کرد و افزود: در این تابلوها، علاوه بر توضیحات جامع تاریخی، معماری و فرهنگی، از کیوآرکدهای هوشمند (QR کد) استفاده شده است که گردشگران میتوانند با اسکن آنها به محتوای چندرسانهای دسترسی فوری پیدا کنند.
به گفته وی، افزایش تعامل مستقیم بازدیدکنندگان با میراث جهانی و ایجاد تجربهای خاطرهانگیز و آموزشی از جمله اهداف این اقدام است.
براساس این گزارش، سازههای آبی تاریخی شوشتر مجموعهای بههمپیوسته از پلها، بندها، آسیابها، آبشارها، کانالها و تونلهای عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار میکنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان برای بهرهگیری بیشتر از آب ساخته شده و به ثبت جهانی رسیدهاند.
این سازهها در دوران هخامنشیان تا ساسانیان برای بهرهگیری بیشتر از آب ساخته شدهاند؛ در سفرنامه ژان دیولافوآ، باستانشناس نامدار فرانسوی، از این محوطه بهعنوان بزرگترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده است.
آثار باستانی این سازههای آبی با عنوان «نظام آبی تاریخی شوشتر» بهصورت یکجا بهعنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده است.
کهنشهر شوشتر در استان خوزستان با دارا بودن جاذبههای گردشگری متعدد و حدود ۳۵۰ اثر ثبت ملی، همواره پذیرای خیل عظیم گردشگران در کشور بوده است.