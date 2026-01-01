رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر از گزینش آثار موسیقی ۱۴ هنرمند برای حضور در اولین جشنواره تک‌نوازی ساز شمشال در شهر لاجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، موسی تسبیحی افزود: این رویداد هنری با مشارکت نوازندگانی از شهر‌های بوکان، مهاباد، نقده، میرآباد، اشنویه و پیرانشهر، هفته آینده در سالن ورزشی اندیزه لاجان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه شمشال در موسیقی بومی منطقه افزود: شمشال از ساز‌های اصیل و کهن این ناحیه به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و برگزاری این جشنواره تلاشی برای احیای دوباره آن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های این ساز سنتی و تجلیل از هنرمندانی دانست که سال‌ها در زمینه نوازندگی و آموزش شمشال فعالیت داشته‌اند.

تسبیحی در توضیح ویژگی‌های این ساز گفت: صدای شمشال ترکیبی از طنین نی و فلوت است؛ این ساز به‌صورت عمودی در کنار لب قرار می‌گیرد و با دمیدن نواخته می‌شود، اما بدنه فلزی آن باعث ایجاد رنگ صوتی خاص و گوش‌نواز می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این جشنواره به نوعی آیین نکوداشت استاد «کریم سور»، از پیشکسوتان برجسته شمشال در لاجان است که نقش مهمی در تربیت شاگردان این حوزه داشته است.

به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر، جشنواره از ۱۷ دی‌ماه آغاز می‌شود و در پایان، برگزیدگان با اهدای جوایز و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

شمشال یکی از ساز‌های بادی قدیمی و از نماد‌های موسیقی منطقه مکریان است که در اجرای مقام‌های محلی، آیین‌های شادمانی و برخی مراسم سوگواری کاربرد دارد و به‌صورت تک‌نوازی یا همراه با آواز و ساز‌های کوبه‌ای نواخته می‌شود.