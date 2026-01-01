به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با معاون وزیر امور خارجه در بوشهر اظهار داشت: سرعت، شناخت دقیق ظرفیت‌ها و تصمیم‌گیری هوشمندانه از الزامات دیپلماسی اقتصادی است و هرگونه تأخیر می‌تواند فرصت‌های بزرگ اقتصادی و بین‌المللی را از بین ببرد.

وی افزود: هرچند در برخی مقاطع نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های جهانی به‌درستی استفاده کنیم، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره‌هایی با حضور وزرای توانمند، سیاست خارجی کشور شاهد تحولات مثبت و رویکرد‌های مؤثر بوده است.

آیت الله صفایی بوشهری جهان امروز را مملو از ظرفیت‌های گوناگون توصیف کرد و گفت: بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری جهان در کنار معرفی توانمندی‌های داخلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای برد ـ برد و اصول حکمت، عزت و مصلحت با محوریت منافع ملی دنبال می‌شود.

وی دیپلماسی عمومی را از ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور دانست و تأکید کرد: مردم مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی هستند و اگر این ظرفیت مردمی در کنار دیپلماسی رسمی به‌درستی سازمان‌دهی شود، قدرت ملی کشور به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به موقعیت ویژه این استان در ارتباط با کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفت: پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و خویشاوندی مردم بوشهر با قطر، کویت، بحرین و امارات، سرمایه‌ای ارزشمند برای دیپلماسی مردمی و عاطفی است که می‌تواند سیاست خارجی را به ارتباطی پایدار و انسانی تبدیل کند.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین بر اهمیت دیپلماسی علمی و اقتصادی تأکید کرد و افزود: با توسعه همکاری‌های دانشگاهی، همایش‌های مشترک، اقتصاد دریاپایه و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه، می‌توان منافع مشترک و وابستگی‌های راهبردی میان کشور‌ها ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: همه ارکان نظام باید با هم‌افزایی و حمایت همه‌جانبه، دولت و دستگاه دیپلماسی را در مسیر صیانت از منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی ایران همراهی کنند.