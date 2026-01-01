پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت وزارت خارجه یکی از ارکان اصلی ارتباط با نظام بینالملل است و مدیریت صحیح سیاست خارجی میتواند جایگاه کشورها را در عرصه جهانی ارتقا دهد و هرگونه ناکامی در این حوزه پیامدهای مستقیم بینالمللی به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با معاون وزیر امور خارجه در بوشهر اظهار داشت: سرعت، شناخت دقیق ظرفیتها و تصمیمگیری هوشمندانه از الزامات دیپلماسی اقتصادی است و هرگونه تأخیر میتواند فرصتهای بزرگ اقتصادی و بینالمللی را از بین ببرد.
وی افزود: هرچند در برخی مقاطع نتوانستهایم از ظرفیتهای جهانی بهدرستی استفاده کنیم، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دورههایی با حضور وزرای توانمند، سیاست خارجی کشور شاهد تحولات مثبت و رویکردهای مؤثر بوده است.
آیت الله صفایی بوشهری جهان امروز را مملو از ظرفیتهای گوناگون توصیف کرد و گفت: بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری جهان در کنار معرفی توانمندیهای داخلی ضرورتی اجتنابناپذیر است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای برد ـ برد و اصول حکمت، عزت و مصلحت با محوریت منافع ملی دنبال میشود.
وی دیپلماسی عمومی را از ظرفیتهای مغفولمانده کشور دانست و تأکید کرد: مردم مهمترین مؤلفه قدرت ملی هستند و اگر این ظرفیت مردمی در کنار دیپلماسی رسمی بهدرستی سازماندهی شود، قدرت ملی کشور بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به موقعیت ویژه این استان در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: پیوندهای تاریخی، فرهنگی و خویشاوندی مردم بوشهر با قطر، کویت، بحرین و امارات، سرمایهای ارزشمند برای دیپلماسی مردمی و عاطفی است که میتواند سیاست خارجی را به ارتباطی پایدار و انسانی تبدیل کند.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین بر اهمیت دیپلماسی علمی و اقتصادی تأکید کرد و افزود: با توسعه همکاریهای دانشگاهی، همایشهای مشترک، اقتصاد دریاپایه و سرمایهگذاریهای دوجانبه، میتوان منافع مشترک و وابستگیهای راهبردی میان کشورها ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: همه ارکان نظام باید با همافزایی و حمایت همهجانبه، دولت و دستگاه دیپلماسی را در مسیر صیانت از منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی ایران همراهی کنند.