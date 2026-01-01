پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی کولاک شدید و کاهش محسوس دما در روزهای اخیر، گلهای از آهوها در اقدامی طبیعی برای حفظ بقا، از ارتفاعات و زیستگاههای کوهستانی به سمت دامنهها و مناطق کمارتفاعتر حرکت کردند.
این گله هنگام عبور از محور ارتباطی روستای حسنرباط به روستای ازان مشاهده شد .
کارشناسان محیط زیست عنوان میکنند در شرایط برودت هوا، بارش سنگین برف و کمبود علوفه، چنین جابهجاییهایی در میان حیاتوحش امری طبیعی است و با هدف دسترسی به منابع غذایی و شرایط ایمنتر انجام میشود.
از رانندگان و اهالی منطقه درخواست میشود ضمن رعایت سرعت مطمئنه در این مسیر، از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیاتوحش خودداری کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، برای حفظ امنیت این گونههای ارزشمندبا سازمانهای مربوطه همکاری کنند .