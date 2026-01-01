به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پایان مهلت ثبت‌نام ‌متقاضیان شرکت در بخش «افق مقاومت» بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، کارگاه‌های تولید تئاتر خیابانی این رویداد از ۱۴ دی برگزار می‌شود.

براین اساس، کارگاه‌های تولید تئاتر خیابانی «افق مقاومت» در ۱۱ استان کشور شامل قزوین، البرز، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمان، فارس، خوزستان، سمنان و اصفهان میزبان شرکت‌کنندگان است. استان قزوین، از ۱۴ دی به عنوان اولین استان برگزارکننده بخش «افق مقاومت» شروع به فعالیت می‌کند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز به کار کرده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.