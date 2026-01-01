نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در شورای برنامه ریزی استان گفت: دشمن در کمین است که از مشکلات اقتصادی و معیشتی درون کشور سوء استفاده و موج سواری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: رئیس جمهور عزم راسخ دارد که اقدامات مهمی را که کشور تشنه آن است از جمله رفع مشکلات اقتصادی انجام دهد.

وی گفت: خصوصیات بارز و فضیلت‌های شخصیتی رئیس جمهور مقدمه‌ای است برای توفیقات هرچه بیشتر و یک خدمت تاریخی، برخورد با موانع پرنفوذ و مخرب و ویرانگر که این شجاعت می‌طلبد و عزم راسخ و ایمان قوی می‌خواهد.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به حمایت چندین باره رهبر معظم انقلاب از دکتر پزشکیان، گفت: همه اسلام خواهان و میهن پرستان به تأسی از رهبر معظم انقلاب باید از رئیس جمهور و دولت حمایت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان تکمیل خط آهن و اتصال آن به ریل آهن سراسری را خواسته به حق مردم دانست و خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار برای تکمیل ریل راه آهن به دستور رئیس جمهور، زمینه بهره مندی مردم از مواهب آن برای مردم و حضور سرمایه گذاران در استان فراهم خواهد شد.