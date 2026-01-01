به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیشب شب شعر علوی به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) به همت کانون نشر فرهنگ اسلامی شهرستان کاشان برگزار شد و شاعران آیینی اشعار خود را در مدح علی(ع) و ائمه اطهار قرائت کردند.

در این مراسم که شاعرانی از استانهای مختلف کشور حضور داشتند با گویش‌های مختلف به مدح و منقبت خوانی مولای متقیان با اشعاری که خود سروده بودند، پرداختند و کتاب دیوان اشعار منسوب به حضرت علی(ع) با ترجمه منظوم به زبان فارسی از مولانا شوقی، شاعر قرن

گفت : در این همایش از ۱۵ پدر برگزیده و تاثیرگذار و نامدار منطقه فرهنگی کاشان در بخش‌های ایثار و شهادت، پزشکی، تربیت بدنی، استادی حوزه و دانشگاه، کارآفرینی و امور خیریه، ورزشی و صنعت تقدیر شد.