نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی درگذشت روحانی خدمتگزار، حجت‌الاسلام حاج سید علی‌اکبر شاهرخی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی آمده است:

بسمه‌تعالی

اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون

درگذشت روحانی خدمتگزار سلاله‌السادات، حجةالاسلام حاج سیدعلی‌اکبر شاهرخی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه موجب اندوه گردید.

این سید بزرگوار، علاوه بر آنکه بجهت نوع خدمتگزاری به مردم چهره‌ای نام‌آشنا بود، بواسطه حسن اخلاق و خوش‌رویی و تربیت فرزندان انقلابی و خدمتگزار، باقیات صالحات ارزشمندی از خود بر جای نهاد.

از خداوند متعال برای آن روحانی شریف، آمرزش و علو درجات و برای خانواده، فرزندان و جمیع اقوام و منسوبین صبر و شکیبایی را خواستارم.

سید احمدرضا شاهرخی

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد