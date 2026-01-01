

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در نشست اعضای ستاد انتخابات استان با اشاره به برنامه‌ریزی استان برای اجرای انتخابات الکترونیکی، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه فیبر نوری تأکید کرد و گفت: اولویت وزارت کشور و استانداری، استفاده از فیبر نوری است و در کنار آن باید آمادگی لازم برای پوشش اینترنتی در مناطق فاقد فیبر نیز فراهم شود.

حسینی‌جو افزود: در این راستا، مخابرات استان موظف است به تعهدات خود در تفاهم‌نامه‌های منعقدشده عمل کند و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان، آموزش عوامل اجرایی را مهم‌ترین اولویت نشست‌های هماهنگی دانست و افزود: آموزش فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی در اکثر شهرستان‌ها انجام شده و پنج شهرستان باقی‌مانده نیز در دو مرحله آموزش خواهند دید.

به گفته وی، آموزش‌ها باید تخصصی، کاربردی و توسط افرادی میدانی و باتجربه انجام شود و از رویکرد‌های صرفاً تشریفاتی و رفع تکلیف پرهیز شود.

حسینی‌جو با تأکید بر اینکه توسعه بدون نظم امکان‌پذیر نیست، افزود: همه اعضای ستاد باید خود را مسئول بدانند و منتظر دستور نباشند و هر یک از مدیران باید با نگاه مسئولانه و میدانی، مشکلات را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند.

بررسی درخواست جدید برای تغییر وضعیت روستا‌ها امکان‌پذیر نیست

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیکی انتخابات، بررسی درخواست‌های جدید برای ایجاد یا تغییر وضعیت روستا‌ها امکان‌پذیر نیست و تنها روستا‌هایی که در دوره قبل شرایط قانونی داشته‌اند، ملاک عمل خواهند بود.

او افزود: انتقال صندوق رأی به مناطقی با جمعیت بسیار کم، هزینه‌بر و غیراقتصادی است و باید با دقت و بررسی کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

رئیس ستاد انتخابات استان، اطلاع‌رسانی متناسب با شرایط اجتماعی را از دیگر الزامات برگزاری انتخابات دانست و تأکید کرد: انتشار اخبار باید هوشمندانه، دقیق و به‌گونه‌ای باشد که موجب سوءبرداشت یا اثرگذاری منفی در افکار عمومی نشود.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق آموزش‌های غیرحضوری، خواستار گسترش آموزش‌های وبیناری شد و افزود: این شیوه ضمن کاهش هزینه‌ها، اثربخشی بیشتری دارد و با رویکرد‌های نوین مدیریتی در دنیا همخوانی دارد.

حسینی‌جو بر رعایت محرمانگی استعلامات، توجیه نیرو‌های حراست، حفظ کرامت افراد و خانواده‌ها و جلوگیری از انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تأکید کرد و گفت: کوچک‌ترین بی‌دقتی در این حوزه می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مسول امنیتی و سیاسی استانداری همچنین موضوع امنیت انتخابات، جابه‌جایی تجهیزات و پیش‌بینی سناریو‌های احتمالی را بسیار مهم دانست و خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول پیش از هرگونه اقدام شد.

رئیس ستاد انتخابات استان با تأکید بر لزوم هماهنگی مستمر میان ستاد انتخابات، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با اعتماد متقابل، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه، انتخاباتی سالم، امن و باشکوه در استان مازندران برگزار شود.