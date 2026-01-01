به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ کمتر از دو ماه دیگر جنگ بین روسیه و اوکراین وارد چهارمین سال خواهد شد، این در حالی است که ترامپ وعده داده بود پس از حضور دوباره در کاخ سفید، ظرف یک تا چند روز بین دو کشور صلح برقرار می‌کند.

وعده رئیس جمهور آمریکا توخالی از آب درآمد و در ماه‌های اخیر بین روسیه و اوکراین نه تنها صلح برقرار نشده بلکه شدت آن بیشتر شده و حمله پهپادی اخیر ارتش اوکراین به اقامتگاه پوتین در استان نوووگرود آن‌هم در میانه مذاکرات صلح، ابعاد جنگ را پیچیده‌تر کرده است.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه که چشم‌انداز دستیابی به صلح را تیره می‌بیند، در پیام سال نو خطاب به شهروندان کشورش گفت: روسیه برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده تلاش خواهد کرد و تنها به پیش رفتن ادامه می‌دهد.

وی افزود: ما به توان و نیروی خودمان، به کسانی که در کنار ما هستند و برای ما عزیز و نزدیک‌اند تکیه می‌کنیم و خودمان نیز همیشه آماده‌ایم که شانه‌به‌شانه یکدیگر بایستیم و کمک کنیم.

پوتین همچنین تأکید کرد که شرکت‌کنندگان در عملیات ویژه نظامی مسئولیت دفاع و جنگ برای میهن را بر عهده گرفته‌اند و روسیه به این رزمندگان و به پیروزی ایمان دارد.