معتکفان خراسان جنوبی به بیش از ۱٠ هزار نفر رسیدند
دبیر ستاد برگزاری اعتکاف استان از ثبتنام ۱۰ هزار و ۹۶۰ نفر تا صبح امروز خبر داد.
دبیر ستاد برگزاری اعتکاف خراسان جنوبی، افزود: تا ساعت ۸ صبح روز ۱۱ دیماه، مجموع ثبتنام شدگان در مراسم اعتکاف استان به ۱۰ هزار و ۹۶۰ نفر رسید.
وی گفت: در خراسان جنوبی، ۴۲۸ مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف آماده شده است که از این تعداد، ۲۱۰ مسجد قالب دانشآموزی و ۵۸ مسجد مختص دانشآموزان است.
حجت الاسلام صفری افزود: ۷ هزار و ۵۳۰ نفر بانوان و سه هزار و ۴۳۰ نفر آقایان ثبتنام کردهاند که این آمار نشاندهنده سهم ۶۸.۷ درصدی بانوان و ۳۱.۳ درصدی آقایان در اعتکاف است و همچنین ۶۹.۴۱ درصد ثبتنامشدگان دانشآموز هستند.
دبیر ستاد اعتکاف خراسان جنوبی تاکید کرد: بیشترین ثبتنام در استان مربوط به شهرستان بیرجند با سهم ۴۲.۳۴ درصد است.
حجت الاسلام صفری افزود: ثبتنام در اعتکاف به دو شیوه آنلاین و حضوری امکانپذیر است و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام آنلاین به سایت http://etekafskh.ir مراجعه کنند.