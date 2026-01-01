در دیداری با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران طرح متوقف‌شده هایپر گلباران دزفول، استاندار خوزستان با قاطعیت بر پیگیری خواسته‌های مشروع مردم و تسریع در روند رسیدگی این پرونده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دیداری با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران پروژه متوقف‌شده هایپر گلباران دزفول، استاندار خوزستان با قاطعیت بر پیگیری خواسته‌های مشروع مردم و تسریع در روند رسیدگی این پرونده تاکید و دستورات فوری برای این امر صادر کرد.

جمعی از سپرده‌گذاران پروژه سرمایه‌گذاری «هایپر گلباران دزفول» روز گذشته در دیداری با استاندار خوزستان، مشکلات و نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت نامشخص این پروژه و سرنوشت سرمایه‌های خود مطرح کردند.

سرمایه‌گذاران در این نشست خواستار تعیین تکلیف سریع سرمایه‌گذاری‌ها، بازگشت اصل وجوه و جبران خسارات وارده شدند.

تاکید بر صیانت از حقوق مردم و صدور دستورات فوری

استاندار خوزستان در این دیدار با سعه‌صدر به سخنان مراجعان گوش فرا داد و پس از شنیدن توضیحات، دستورات لازم را برای پیگیری فوری و همه‌جانبه این موضوع صادر کرد.

سید محمدرضا موالی‌زاده در ادامه با برخی از مسئولان ذی‌ربط نیز تماس تلفنی گرفته و بر لزوم تسریع در فرآیند‌های رسیدگی و حفظ حقوق شهروندان تاکید نمود.

قاطعیت در پیگیری تا حصول نتیجه نهایی

نماینده عالی دولت در استان خوزستان در جمع حاضران با اشاره به اهمیت احقاق حقوق مردم، اظهار داشت: «پیگیری موضوع پروژه هایپر گلباران دزفول تا حصول نتیجه نهایی و بازگشت وجوه سپرده‌گذاران با جدیت ادامه خواهد داشت و در این مسیر از هیچ تلاشی برای احقاق حق مردم فروگذار نخواهیم کرد.»

این اظهارات حاکی از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع این مشکل و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است.

پیشینه پرونده و اقدامات در جریان

گفتنی است؛ پروژه هایپر گلباران دزفول از جمله پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که با توقف رو‌به‌رو شده و مطالبات مالی تعداد قابل توجهی از شهروندان را بلاتکلیف گذاشته است. پیش از این نیز نهاد‌های قضایی و اجرایی برای بررسی ابعاد این پرونده و شناسایی راه‌های جبران خسارت وارد شده تلاش کرده‌اند.

با پیگری‌های استاندار خوزستان و تاکید بر سرعت بخشیدن به روندها، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده گام‌های عملیاتی مشخص‌تری در این مسیر برداشته شود.

سرمایه‌گذاران امیدوارند با مساعدت مسئولان و پیگیری‌های قضایی، هرچه زودتر شاهد بازگشت سرمایه‌های خود و رفع نگرانی‌های معیشتی ناشی از این رویداد باشند.