به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در پی بازرسی‌های کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی این شبکه از یک کارگاه غیرمجاز، بیش از ۵ تن زرده و سفیده تخم‌مرغ جداشده، شکسته و ضایعاتی، کشف و با دستور قضایی این کارگاه مهر و موم و محموله توقیف و معدوم سازی شد.

میثم استکی افزود: از آنجا که بسته بندی و جداسازی سفیده و زرده تخم مرغ بدون رعایت شیوه‌های بهداشتی می‌تواند تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی جامعه باشد، کارگاه‌های جداسازی زرده و سفیده تخم مرغ الزاما باید دارای مجوز و مسئول فنی بهداشتی باشند.