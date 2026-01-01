پخش زنده
امروز: -
نماینده لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم استان چهارمحال و بختیاری که سالیان سال مورد تبعیض و بیعدالتی واقع شدند بیانصافی است که همه مشکلات را وابسته به دولت فعلی بدانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،موسوی گفت: ما به عنوان خادم مردم از شما به عنوان رئیس جمهور پرتلاش میخواهیم که عقب ماندگیهایی که در چند سال اخیر در استان به وقوع پیوسته برطرف بفرمایید.
وی افزود: مردم به شدت از وضع موجود نگرانند گرانیهای افسارگسیخته که بدون توجه به بغض و آه مردم بالا میرود، سفره مردم کوچکتر میشود، دستمزد و حقوق همه اقشار دچار مشکل شده است.
نماینده لردگان گفت: ما باید یک قرارگاه عملیاتی برای درمان این مشکلات پیش بینی کنیم.
موسوی افزود: یک قرارگاه عملیاتی اقتصادی و معیشتی راهاندازی کنیم که مردم ببینند رفع مشکلات اقتصادی و خالی بودن سفره آنان در دستور کار قرار دارد.
نماینده لردگان گفت: مردم نیاز به سخنرانی مسئولان ندارند مردم باید به چشم ببینند که همه عملگرا هستند و اقدامات را برای برطرف کردن مشکلات انجام میدهند.
موسوی با تشکر برای انتقال آب سفید گفت: در جنوب استان چهارمحال و بختیاری آب شرب خریدنی شده است.
وی افزود: محورهای مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یک استان کوهستانی تفاوت زیادی با استانهای کویری دارد.
موسوی گفت: تخصیصهایی که امروز اعلام میشود به صورت ویژه ۱۰۰ تخصیص داده شود
وی افزود:در حوزه بهداشت و درمان در جنوب استان چهارمحال و بختیاری شهرستانهای فلارد و خان میرزا با ۲۷۰ هزار نفر جمعیت کمبود مراکز بهداشتی درمانی دیده میشود.