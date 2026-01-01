پخش زنده
دوره آموزشی مهارتی هادیان زندگی با هدف پیشگیری از سقط جنین در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه امروزه فرزندآوری یکی از مهمترین مسائل در حوزه سلامت است، گفت: جمعیت جوان، ثروت کشور است و مسئله نسل، فرزندآوری و بحران سالمندی کشور در راستای سیاستهای جمعیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محمد حسین ستوده افزود: با توجه به اینکه کشور در آستانه بحران هولناک سالخوردگی جمعیت قرار دارد، یکی از مهمترین تدابیر در راستای کاهش عوارض ناشی از این بحران، آموزش و فرهنگسازی به ویژه در عرصه بهداشت است.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات در راستای پیشبرد اهداف حوزه سلامت به ویژه طرح جوانی جمعیت ارائه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در راستای فرهنگ سازی و هوشیارسازی است که با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این کارگاه آموزشی برگزار میشود.