به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه امروزه فرزندآوری یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه سلامت است، گفت: جمعیت جوان، ثروت کشور است و مسئله نسل، فرزندآوری و بحران سالمندی کشور در راستای سیاست‌های جمعیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمد حسین ستوده افزود: با توجه به اینکه کشور در آستانه بحران هولناک سالخوردگی جمعیت قرار دارد، یکی از مهم‌ترین تدابیر در راستای کاهش عوارض ناشی از این بحران، آموزش و فرهنگ‌سازی به ویژه در عرصه بهداشت است.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات در راستای پیشبرد اهداف حوزه سلامت به ویژه طرح جوانی جمعیت ارائه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در راستای فرهنگ سازی و هوشیارسازی است که با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این کارگاه آموزشی برگزار می‌شود.