روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه‌ای، نسبت به شرایط نامساعد جوی و خطرات تردد در محور‌های ارتباطی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این اطلاعیه، اگرچه بارش برف از نعمات الهی به شمار می‌رود، اما پدیده حاکم بر اغلب جاده‌های استان به‌ویژه در گردنه‌ها و مناطق مرتفع، کولاک شدید و طوفانی است؛ پدیده‌ای که از نظر خطرآفرینی، به‌مراتب فراتر از بارش عادی برف ارزیابی می‌شود.

در ادامه آمده است: وزش باد‌های تند باعث انتقال ناگهانی حجم زیادی از برف از ارتفاعات به سطح جاده‌ها شده و همین موضوع کاهش شدید دید افقی، تجمع لحظه‌ای برف و ایجاد اختلال جدی در تردد خودرو‌ها را به دنبال داشته است. این شرایط، فعالیت ماشین‌آلات راهداری و عملیات بازگشایی مسیر‌ها را با کندی جدی مواجه کرده و در برخی ساعات عملاً امکان‌پذیر نیست.

راهداری استان تأکید کرده است: در زمان وقوع کولاک، مؤثرترین راه برای حفظ ایمنی و پیشگیری از حوادث ناگوار، خودداری کامل از تردد در این محورهاست.

در پایان این اطلاعیه از رانندگان و مسافران خواسته شده است تا از انجام سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها پرهیز کرده و پیش از هرگونه تردد، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان دریافت کنند.

این اداره‌کل هشدار داده است که بی‌توجهی به این توصیه‌ها می‌تواند منجر به انسداد مسیر، گرفتار شدن در کولاک، وقوع تصادفات و به خطر افتادن جان سرنشینان شود.