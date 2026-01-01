اصناف، بازاریان و کسبه اردبیل با انتشار بیانیه‌ای مواضع خصمانه دشمنان قسم خورده ملت ایران در سوء استفاده از مطالبات معیشتی مردم را محکوم و حمایت قاطع خود را از نظام اسلامی اعلام و بر حفظ وحدت ملی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در بخشی از بیانیه اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و انجمن اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل که به امضا و مهر ده‌ها رییس اتحادیه صنفی مختلف رسیده، آمده است؛ اصناف، کسبه و بازاریان اردبیل با درک عمیق از شرایط اقتصادی کشور و فشار‌های معیشتی وارد بر مردم شریف ایران، بار دیگر بر مطالبات بر حق، قانونی و مشروع بازاریان و کسبه در زمینه ثبات اقتصادی، مهار گرانی ها، کنترل بازار و ارز و طلا و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید نموده و از دولت محترم می‌خواهند با اقدامات فوری، موثر و پاسخگو در راستای صیانت از حقوق عامه و معیشت مردم گام‌های عملی بردارد.

در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده است: حمایت از اغتشاش و هدایت ناآرامی‌ها اعتراف آشکار دشمنان ملت به دخالت، تحریک و دشمنی سازمان یافته با ملت ایران است و این مواضع خصمانه نشان می‌دهد که دشمنان قسم خورده ایران همواره در پی سوء استفاده از مطالبات معیشتی مردم برای ایجاد ناامنی، تفرقه و ضربه زدن به استقلال کشور هستند.

اصناف، کسبه و بازاریان اردبیل ضمن محکومیت شدید هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور تاکید می‌کنند که مطالبه‌گری اقتصادی مردم هیچ نسبتی با اغتشاش، خشونت، شعار‌های تفرقه افکنانه و پروژه‌های طراحی شده دشمنان خارجی ندارد.

اصناف و بازاریان اردبیل هوشیاری، بصیرت و حفظ وحدت ملی را ضرورت اساسی شرایط فعلی کشور اعلام کرده و با گرامیداشت ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و ۱۳ رجب سالروز میلاد باسعادت مولا علی (ع) بار دیگر وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، امنیت و تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران اعلام و هرگونه تحرک مشکوک، آشوب طلبانه و دشمن پسند را محکوم کردند.

اصناف و بازاریان اردبیل افزوده‌اند: ما باور داریم که با همت مسئولان هوشیاری مردم و همراهی اصناف و بازاریان، مشکلات اقتصادی قابل حل است و ایران اسلامی با اتکا به سرمایه عظیم مردمی خود از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.