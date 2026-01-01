به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: جمعیت ایران هنوز وارد دوره سالمندی نشده و در آستانه ورود به این مرحله است اما آنچه که نگران کننده است سرعت زیاد رشد سالمندی در ایران است.

سیدجواد حسینی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت (WHO) سن ۶۰ سالگی را سن سالمندی تعیین کرده است و بر اساس آمارهای برخط، ۱۴ درصد جمعیت کشور هم اکنون سالمند هستند.

دبیر شورای سالمندان کشور افزود: اگر در یک کشور ۷ درصد جمعیت سالمند باشد، آن کشور جوان نامیده می شود و اگر ۷ تا ۱۴ از جمعیت سالمند باشد، مرحله ورود به سالمندی لقب می گیرد.

حسینی ادامه داد: به کشورهای دارای ۱۴ تا ۲۱ درصد سالمند، کشور سالمند، ۲۱ تا ۲۷ درصد سالمند، کشور سالخورده و به کشورهایی که بیشتر از ۲۷ درصد از جمعیت سالمند باشد، کشور شدیدا سالخورده اطلاق می شود.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: مسئله اصلی در ایران سرعت بالای سالمندی است به طوری که در سال ۱۳۹۵، فقط ۹/۵ درصد از جمعیت کشور سالمند بود و میانگین سالمندی در جهان بین ۱۲ و ۱۳ درصد بود، اما در سال ۱۴۱۵ حدود ۱۵ درصد از جمعیت ایران سالمند و این عدد در جهان ۱۶/۵ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۳۰ این رقم در ایران به حدود ۳۱ درصد خواهد رسید در حالی که میانگین سالمندی در جهان حدود ۲۱/۵ درصد خواهد بود.

حسینی تصریح کرد: در جهان ۹۰ سال طول کشیده است تا جمعیت سالمند شود اما جمعیت ایران در مدت ۳۰ سال پیر شده است و با سرعت رشد سالمندی که هم اکنون با آن روبرو هستیم، ایران در سال ۱۴۳۰ یکی از پنج کشور سالمند جهان خواهد بود.

وی مولفه های تاثیرگذار بر سالمندی را سرعت زاد و ولد و امید به زندگی خواند و اضافه کرد: امید به زندگی در ایران افزایش یافته است اما میزان زاد و ولد به شدت کاهش پیدا کرده است.