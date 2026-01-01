افزایش راندمان نیروگاه نکا
طرح هایی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش راندمان نیروگاه با همکاری مشترک برق، گاز و پتروشیمی اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی نکا با تأکید بر ظرفیتهای مشترک صنعت برق، گاز و پتروشیمی گفت: در نشست مشترک با مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، پروژههایی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش راندمان نیروگاه شناسایی شد که اجرای آنها میتواند به رفع محدودیت تولید برق و توسعه سرمایهگذاری منجر شود.
محمدرضا عابدی، با اشاره به برگزاری جلسهای تخصصی در محل نیروگاه، افزود: در این نشست، پتانسیلهای صرفهجویی در مصرف انرژی در بخش نیروگاهی و راهکارهای افزایش راندمان مورد بررسی قرار گرفت و طرحهای مشخص شناسایی شد که با اجرای آنها میتوان به کاهش مصرف و ارتقای بهرهوری دست یافت.
وی ادامه داد: اجرای این طرحها نیازمند تأمین منابع مالی است و در این مسیر، ورود سرمایهگذاری از سوی صنایع پتروشیمی کشور میتواند نقش مهمی در تسریع اجرای طرحها ایفا کند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی نکا گفت: دستاوردهای این طرحها از جمله افزایش راندمان و رفع محدودیت تولید برق، منافع مشترکی برای بخشهای مختلف صنعت انرژی به همراه خواهد داشت.
عابدی با اشاره به ظرفیتهای قانونی و حمایتی موجود، افزود: استفاده از گواهیهای افزایش راندمان، سازوکارهای مالی صندوقها و سایر مکانیزمهای پیشبینیشده میتواند به عنوان ابزار پشتیبان اجرای این طرحها بهکار گرفته شود و ما در نیروگاه از هرگونه سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه استقبال میکنیم.
وی ادامه داد: مقرر شد تبادل اطلاعات و مدارک فنی میان مجموعهها آغاز شود و نخستین طرح مشترک تا پایان دیماه به مرحله اجرا و بهرهبرداری عملی برسد.