فرماندار رامهرمز از پیگیری قانونی برای برخورد با عاملان اغتشاشات اخیر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف زمانی با اشاره به تجمع شب گذشته عدهای از اغتشاشگران در میدان ورودی شهر رامهرمز اظهار کرد: این افراد با سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم، اقدام به ایجاد ناامنی و وارد کردن خسارت به برخی اماکن خصوصی و دولتی کردند.
وی افزود: با تلاش و حضور بهموقع نیروهای انتظامی و بسیج، تجمع اغتشاشگران پایان یافت و امنیت کامل در سطح شهر برقرار شد.
فرماندار رامهرمز با تأکید بر حفظ نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: شناسایی و برخورد قانونی با عوامل این ناآرامیها در دستور کار قرار دارد و خسارات وارده نیز از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.