روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش اعلام کرد: جلسه هماهنگی و برنامهریزی با هدف اجرای رزمایش پدافند زیستی در فرودگاه بینالمللی کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نمایندگان سازمان پدافند غیرعامل کشور، جمعیت هلالاحمر و مدیریت آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش در این نشست ابعاد اجرایی، بهداشتی، امدادی و ایمنی رزمایش را بررسی کردند.
ابعاد کلی برگزاری رزمایش پدافند در فرودگاه و محدوده شهری پیرامونی، اهداف راهبردی، برنامه تمرینی و نقش هر یک از دستگاههای مشارکتکننده رزمایش در این نشست تشریح و براساس مصوبه جلسه، رزمایش در بهمن و با شعار آمادگی امروز، سلامت فردا برگزار خواهد شد.
روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این تمرین جامع با هدف ارزیابی سطح آمادگی واحدهای عملیاتی، پزشکی، ایمنی، امنیتی و HSE فرودگاه در مواجهه با برنامه تمرینی ورود پرواز حامل مسافر دارای علائم بیماری تنفسی واگیردار طراحی شده است.
برنامه تمرینی رزمایش، با شبیهسازی شرایط واقعی، به ارزیابی زمان واکنش در مرحله اعلام خطر، کفایت تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، درصد انطباق فرآیندهای قرنطینه، ایزولاسیون و ضدعفونی با الزامات IHR (۲۰۰۵) و کارآمدی زنجیره فرماندهی، ارتباطات بینبخشی و مدیریت بحران میپردازد.
روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی رزمایش پدافند زیستی در اختیار دستگاهها و اعضای شرکتکننده قرار می گیرد تا بر اساس آن، مسئولیتها، شیوه اقدام، مسیرهای ارتباطی و سازوکار تصمیمگیری در شرایط اضطرار یکپارچه تمرین و اجرا شود.
اجرای دستورالعمل ها، نقش مؤثری در افزایش هماهنگی عملیاتی و کاهش ریسک اختلال در فرآیندهای عادی فرودگاه خواهد داشت.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش و رئیس کمیته اجرایی رزمایش، در این نشست با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در مدیریت تهدیدات زیستی افزود: ایجاد آمادگی واقعی، پایدار و قابل اتکا در سطوح مدیریتی و عملیاتی از اهداف اصلی برگزاری رزمایش است تا هنگام وقوع رویدادهای زیستی، واکنشها سریع، هماهنگ و براساس استانداردهای ملی و بینالمللی اجرا شود.
نصراله زمانی، با اشاره به نقش محوری فرماندهی واحد در مدیریت عملیات، افزود: استقرار فرماندهی واحد بهعنوان محور اتصال بین دستگاههای اجرایی، بهداشتی و امدادی، زمینه تخصیص بهینه منابع، هدایت اثربخش نیروها و مدیریت منسجم ارتباطات چندجانبه را فراهم میکند.
شرکت کنندگان در این نشست با تأکید بر ضرورت استمرار برگزاری مانورهای تخصصی، تقویت آموزشهای هدفمند و توسعه همکاریهای بینسازمانی، رزمایش پدافند زیستی فرودگاه بینالمللی کیش را گامی مؤثر در مسیر صیانت از سلامت عمومی، امنیت زیستی و تداوم ایمن عملیات حملونقل هوایی در کیش برشمردند.