پیکر مرحوم غلام‌مهدی نعمت‌الهی پدر شهیدان والامقام محمدنبی و علی حسین و جانباز سرافراز تقی نعمت الهی بر دستان مردم اقلید تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مرحوم غلام مهدی نعمت اللهی پدر شهیدان محمدنبی و علی حسین و جانباز تقی نعمت اللهی در سن ۹۳ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

پیکر وی بر دستان مردم شهرستان اقلید تشییع و در گلزار شهدای روستای شهرمیان این شهرستان به خاک سپرده شد.

شهید محمدنبی نعمت الهی در سال ۶۱ در سن ۲۵ سالگی در عملیات فتح المبین و شهید علی حسین نعمت‌الهی در شلمچه در عملیات کربلای چهار در سال ۱۳۶۵ در سن ۲۰ سالگی در اردوگاه اسرای ایرانی در عراق بر اثر مجروحیت به شهادت رسید.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.