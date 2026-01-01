پخش زنده
مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران – بافق: این شرکت با اجرای طرحهای توسعهای، در مسیر سرمایهگذاری ۶۰ تا ۷۰ همتی طی سه سال آینده قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد عسکری با اشاره به شرایط حساس مالی ماههای گذشته گفت: پرداخت ۵ همت اوراق مالی یکی از سختترین و مهمترین اقدامات شرکت بود که با صبوری کارکنان و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت به سرانجام رسید و در همین راستا، طی یک سال و اندی، میزان بدهی شرکت از ۴۸ همت به حدود ۱۹ همت کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بدهی در بنگاههای بزرگ اقتصادی امری اجتنابناپذیر است، افزود: مهم نحوه مدیریت بدهیهاست؛ بدهیهای شرکت تقسیط شده و طبق برنامه در حال پرداخت است و اجازه ندادهایم این موضوع به تولید یا حقوق و مزایای کارگران آسیبی وارد کند.
مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران – بافق با اشاره به افزایش سرمایه ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت تصریح کرد: طرحهای بزرگ صنعتی، فولادی و آلیاژی در مجموعه در حال اجراست و پیشبینی میشود ظرف سه سال آینده ۶۰ تا ۷۰ همت سرمایهگذاری در شهرستان بافق انجام شود.
عسکری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها گفت: توسعه صنعتی بدون توجه به مسکن، حملونقل، آموزش و درمان امکانپذیر نیست؛ با توسعه زنجیره فولاد و راهاندازی کارخانههای در دست احداث، بیش از ۳ هزار نیروی کار وارد بافق خواهند شد که موضوع مسکن آنها باید بهصورت جدی دنبال شود.
او ادامه داد: در همین راستا، ساختوساز مسکن در بافق سرعت گرفته و توسعه حملونقل ریلی، ارتقای خدمات درمانی و آموزشی و حتی ایجاد زیرساختهایی مانند فرودگاه در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران همچنین به طرح فاضلاب یزد اشاره کرد و افزود: این طرح با نیاز سرمایهگذاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی و ورود چهار هلدینگ سرمایهگذار، در حال اجراست و با تکمیل آن، ۸۰۰ لیتر آب در ثانیه به بافق منتقل خواهد شد که ذخیره آبی جدیدی برای شهرستان محسوب میشود.
عسکری درباره معدن سهچاهون نیز گفت: این معدن از مرحله اکتشاف تا فرآوری و احداث یک خط کنسانتره، بهصورت واگذاری به پیمانکار سپرده شده و بهزودی فعالیت خود را آغاز میکند. میزان سرمایهگذاری این پروژه حدود ۲۰ همت برآورد شده است.
وی با اشاره به تسهیل حملونقل در مسیر بافق–یزد اظهار کرد: بهزودی مسیر ریلی یزد–بافق راهاندازی میشود و مسافران در مدت ۴۵ دقیقه در این مسیر جابهجا خواهند شد.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود، معیشت کارگران را خط قرمز مدیریت دانست و گفت: کارگران سرمایه اصلی شرکت هستند و حقوق و مزایای آنها مستقیماً با زندگی و خانوادهشان گره خورده است. شاید همه برنامهها بهصورت همزمان اجرا نشود، اما پرداختها بهصورت گامبهگام منظمتر شده و روند مالی شرکت نسبت به گذشته بهبود یافته است.
مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران با بیان اینکه بافق آیندهای رو به رشد دارد، افزود: سنگآهن بهزودی به دوران اوج خود بازخواهد گشت و این شهرستان شایسته توسعهای متوازن و پایدار است.