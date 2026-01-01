به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برخوار گفت: ۴۲ مسجد شهرستان برخوار در حال آماده سازی و ثبت نام برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در این شهرستان هستند.

حجت‌الاسلام ابراهیم جعفری افزود: از مجموع این مراسم ها، ۲۵ مسجد مخصوص دانش‌آموزان دختر و پسر برنامه‌ریزی شده و ۱۷ مسجد به صورت عمومی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه اعتکاف در فرهنگ اسلامی افزود: تاکنون چهار جلسه هماهنگی با مسئولان برگزاری اعتکاف برگزار شده و در این جلسات بر همکاری و هماهنگی کامل با نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان و سازمان آتش‌نشانی تاکید شده است.

حجت الاسلام جعفری افزود: سال گذشته در شهرستان برخوار ۳۹ مراسم اعتکاف برگزار شد که بیش از چهار هزار و ۷۵۰ نفر در آن حضور یافتند.